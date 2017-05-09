В Италии форварда сборной Грузии оставили без машины и прав, полученных в России

Нападающий "Эмполи" Леван Мчедлидзе остался без водительских прав и автомобиля, информирует "Спутник Грузии". Форварда сборной Грузии остановил дорожный патруль и попросил предъявить документы. При проверке выяснилось, что игрок получил водительские права в России, а это противоречит итальянскому законодательству, согласно которому, с 2006 года все автовладельцы должны иметь права, полученные в Италии.

Что касается автомобиля, то он был приобретен более года назад и зарегистрирован в Грузии. Согласно тому же законодательству, все транспортные средства должны быть оформлены в Италии в течение шести месяцев после приобретения, что не было сделано. Мчедлидзе пришлось оплатить штраф на месте. Помимо этого нападающему придется возместить таможенные пошлины, и только после этого автомобиль будет возвращен законному владельцу.

Напомним, что 1 мая грузин был атакован фанатами собственной команды после матча 34-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (1:3). Любопытно, что сам форвард участие в игре не принимал из-за очередной травмы.

Отмечалось, что Мчедлидзе на своем автомобиле собирался покинуть территорию клубного стадиона, но был окружен болельщиками команды. Футболист покинул автомобиль, чтобы успокоить фанатов, но через несколько секунд получил удар со спины по затылку.

Мчедлидзе является лучшим бомбардиром команды в сезоне с шестью голами.