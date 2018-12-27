14:27 | Футбол — Италия

"В футболе нет места расизму". Роналду поддержал Кулибали

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Форвард "Ювентуса"  Криштиану Роналду выразил поддержку защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. Ранее стало известно, что в матче с "Интером" (0:1) болельщики оскорбляли игрока по расовому признаку.

- Всегда считал, чтобы в мире и футболе нам необходимо образование и уважение, - написал португалец в Твиттере. - нет расизму и любой форме оскорбления или дискриминации в футболе!

Ранее главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что в следующий раз в случае повторения подобных инцидентов команда может уйти с поля.

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Интер - Наполи

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Br4sCU-gY51/

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