"В футболе нет места расизму". Роналду поддержал Кулибали

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил поддержку защитнику "Наполи" Калиду Кулибали. Ранее стало известно, что в матче с "Интером" (0:1) болельщики оскорбляли игрока по расовому признаку.

- Всегда считал, чтобы в мире и футболе нам необходимо образование и уважение, - написал португалец в Твиттере. - нет расизму и любой форме оскорбления или дискриминации в футболе!

Ранее главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что в следующий раз в случае повторения подобных инцидентов команда может уйти с поля.

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