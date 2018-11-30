В "Фиорентине" не верят в непобедимость "Ювентуса"

Бразильский полузащитник "Фиорентины" Жерсон поделился ожиданиями от завтрашнего матча с "Ювентусом".

"Конечно, "Ювентус" - это прекрасная команда, в ее составе играют чемпионы калибра Криштиану Роналду, Дугласа Косты, Блеза Матюиди... Могу только продолжать этот список. Но непобедимых команд в футболе нет. Мы хотим выиграть у них, мы сосредоточены на этой встрече. Нам нельзя ни на что отвлекаться, но мы можем получить энергию от наших фанатов. "Фиорентина" не будет одна. Уверен: мы не сдадимся, особенно завтра.

Криштиану Роналду? Мне придется осознать, что я не играю в приставку, ведь я никогда не видел его вживую", - приводит слова игрока Corriere dello Sport.

Матч "Фиорентина" - "Ювентус" состоится в субботу, 1 декабря. Он начнется в 20:00 по московскому времени.

Перед этой игрой "фиалки" идут на девятом месте в турнирной таблице Серии А. У них в копилке 18 очков после 13 матчей. "Ювентус" находится намного выше: туринцы расположились на первом месте с 37-ю баллами. Их отрыв от идущего вторым "Наполи" составляет восемь пунктов.