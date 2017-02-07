20:05 7 февраля | ФУТБОЛ — Италия

В феврале Медель может продлить контракт с "Интером"

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Полузащитник Гари Медель в феврале встретится с руководством "Интера", чтобы обсудить продление контракта, сообщает Football Italia. Действующее соглашение с 29-летним чилийцем истекает летом 2018 года. За итальянский клуб он выступает с 2014 года, сыграл в 95 матчах, забил один гол и отдал 6 голевых передач.

Ожидается, что новый контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2020 года. На данный момент "Интер" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от первой тройки на пять очков.

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Материалы REN-TV

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