В федерации называют Манчини одним из претендентов на пост главного тренера сборной Италии

Помощник чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта назвал трех главных претендентов на пост главного тренера сборной. В их число вошел и главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Два других претендента - главный тренер "Челси" Антонио Конте и Луиджи Ди Бьяджо, работающий с национальной командой на правах исполняющего обязанности.

- Мы планируем определиться с тренером в июне, - цитирует Football Italia Костакурту. - Манчини, Конте и Ди Бьяджо, больше кандидатов нет. Поскольку у сборной сейчас нет выдающихся игроков, нам нужен сильный тренер.

Напомним, что пост главного тренера сборной Италии остается вакантным после отставки Джампьеро Вентуры, под руководством которого Италия не смогла пробиться на чемпионат мира-2018.

Манчини руководит "Зенитом" с этого сезона. Его контракт истекает в 2020 году.