В дерби с "Лацио" букмекеры отдают предпочтение "Роме"

В чемпионате Италии матчем "Лацио" - "Рома" продолжится 15-й тур серии А. Начало - в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Лацио" – "Рома"

Коэффициенты Winline: П1 2,90 - Н 3,44 - П2 2,41

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Здесь не нужно много слов. Это нужно просто видеть. 145-е дерби Рима обязательно к просмотру. Обе команды на ходу, стремятся к самой вершине. Если еще и фанаты в такой день забудут о своих бойкотах и разногласиях с федерацией и заполнят до отказа "Стадио Олимпико", то зрелище получится шикарным. Даже несмотря на травму одного из лидеров сегодняшней "Ромы" египтянина Салаха. У "Лацио" в этом плане новости наоборот хорошие: возвращаются вратарь Маркетти и защитник де Фрай, пропустившие два и шесть матчей соответственно.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" - "Рома".