19:43 16 октября | Футбол — Италия

В Британии выпустили печенье в поддержку Роналду. Оно выполнено в виде людей, занимающихся сексом

Печенье в поддержку Роналду. Фото The Mirror
Печенье в поддержку Роналду. Фото The Mirror
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Владелец одного из вустерских кафе Хосе Гонсалвеш выпустил особое печенье в поддержку форварда "Ювентуса"  Криштиану Роналду. 33-летний португалец обвиняется в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. 

Печенье выполнено в виде людей, занимающихся сексом. Появление подобного продукта вызвало недовольство у многих людей, сообщает The Mirror.

- Я люблю Криштиану Роналду и собираюсь защищать его. Я верю в его версию произошедшего, - приводит издание слова Гонсалвеша. - Я выпустил это печенье для друзей и клиентов - многие оценили мою шутку. Извиняюсь, если задел чьи-то чувства. 

Убыточный секс Роналду. Обвинения в изнасиловании доставляют Криштиану проблемы

 

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