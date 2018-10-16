В Британии выпустили печенье в поддержку Роналду. Оно выполнено в виде людей, занимающихся сексом

Владелец одного из вустерских кафе Хосе Гонсалвеш выпустил особое печенье в поддержку форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. 33-летний португалец обвиняется в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Печенье выполнено в виде людей, занимающихся сексом. Появление подобного продукта вызвало недовольство у многих людей, сообщает The Mirror.

- Я люблю Криштиану Роналду и собираюсь защищать его. Я верю в его версию произошедшего, - приводит издание слова Гонсалвеша. - Я выпустил это печенье для друзей и клиентов - многие оценили мою шутку. Извиняюсь, если задел чьи-то чувства.

Убыточный секс Роналду. Обвинения в изнасиловании доставляют Криштиану проблемы