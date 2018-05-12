УЕФА дисквалифицирует Буффона на прощальный матч?

УЕФА может дисквалифицировать вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на его прощальный матч за сборную Италии, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Встреча против Голландии должна пройти 4 июня на стадионе "Ювентуса".

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против 40-летнего голкипера по итогам ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). Напомним, встреча ознаменовалась скандалом, одним из главных героев которого был Буффон. Голкипер за назначенный пенальти набросился на арбитра Майкла Оливера, а после игры нелицеприятно отозвался о нем.

Как отмечается, дисквалифицировать на еврокубковые матчи Буффона не имеет смысла, так как он, вероятно, завершит карьеру по окончании сезона. Поэтому УЕФА может дисквалифицировать голкипера на определенный период времени, который затронет международные матчи. Дело Буффона будет рассмотрено 31 мая.