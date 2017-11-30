"Удинезе" забил 8 голов бывшему клубу Аленичева, экс-игрок "Москвы" сделал покер

"Удинезе" разгромил "Перуджу" в матче 1/16 финала Кубка Италии - 8:3. Покер в ворота бывшей команды Дмитрия Аленичева оформил Макси Лопес, который в 2007 и 2008 году защищал цвета "Москвы".

В 1/8 финала "Удинезе" встретится с "Наполи".

Кубок Италии

1/16 финала

"Удинезе" - "Перуджа" - 8:3 (3:1)

Голы: Данилу Ларанжейра, 17 (1:0). Макси Лопес, 34 - с пенальти (2:0). Лазанья, 40 (3:0). Черри, 45 - с пенальти (3:1). Макси Лопес, 49 (4:1). Бьянко, 55 (4:2). Мустаккио, 61 (4:3). Макси Лопес, 63 - с пенальти (5:3). Макси Лопес, 70 (6:3). Ингельссон, 82 (7:3). Янкто, 86 (8:3).