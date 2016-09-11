"Удинезе" вырвал победу у "Милана"

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Милан" уступил "Удинезе" - 1:0. На 88-й минуте игры победу черно-белым принес гол Стипе Перицы.
Чемпионат Италии
3-й тур
"Милан" - "Удинезе" - 0:1 (0:0)
Гол: Перица, 88 (0:1).
"Милан": Доннарумма, Палетта, Антонелли (Де Шильо, 53), Абате, Романьоли, Монтоливо, Соса (Хонда, 79), Поли (Лападула, 86), Бонавентура, Бакка, Сусо.
"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Армеро, Данилу Ларанжейра, Халльфредссон, Кумс, Агьеманг-Баду, де Пауль (Анджелла, 89), Видмер, Теро (Перица, 61), Сапата (Матос, 86).
Предупреждения: Бакка, 29. Фелипе, 34. Агьеманг-Баду, 63. де Пауль, 73. Перица, 73. Армеро, 90+4.
Судья: КАЛЬВАРЕЗЕ (Италия).
11 сентября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".