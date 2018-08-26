"Удинезе" - "Сампдория": видеотрансляция матча - в 21.30

В матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 26 августа, играют "Удинезе" и "Сампдория". Начало встречи серии А в Удине – в 21.30 по московскому времени. Для гостей эта игра станет первой в чемпионате – стартовый тур они пропустили из-за переноса матча после трагедии с обрушением моста в Генуе.

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"Удинезе" – "Сампдория": чемпионат Италии по футболу, серия А, 2-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.30 (мск)