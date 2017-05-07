"Удинезе" и "Аталанта" обменялись голами

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Удинезе" сыграл вничью с "Аталантой" – 1:1.
Чемпионат Италия
Серия А
35-й тур
"Удинезе" – "Аталанта" – 1:1 (0:1)
Голы: Кристанте, 41 (0:1). Перица, 53 (1:1).
"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Аднан, Халльфредссон, де Пауль, Видмер, Янкто, Балич (Кумс, 61), Сапата (Теро, 72), Перица (Эвандру, 76).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Гомес (Мунье, 62), Раймонди (Д`Алессандро, 46), Куртич (Бастони, 56), Кристанте, Спинаццола, Грасси, Петанья.
Предупреждения: Раймонди, 33. Балич, 34. Фелипе, 43. Куртич, 55. Мазиелло, 61. Халльфредссон, 81. де Пауль, 88.
Судья: Ди Белло (Италия).