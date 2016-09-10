10:27 | ФУТБОЛ — Италия

У Спаллетти в один день умерли тесть и теща

0
0
0
3

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти за один день лишился двух родственников, сообщает Football Italia. В четверг днем от сердечного приступа скончался его тесть Пьеро, а вечером умерла и теща Джованна. Родители жены Спаллетти Тамары прожили вместе более 50 лет. Несмотря на трагедию в семье, экс-наставник "Зенита" не стал отменять пресс-конференцию в преддверии матча чемпионата Италии против "Сампдории". 

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ravilius777

прожили 50 лет вместе и умерли в один день...

11:55

KhSL

Arkadiy1976 === Животное...

11:24

Arkadiy1976

повезло )

10:45

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ