У Спаллетти в один день умерли тесть и теща

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти за один день лишился двух родственников, сообщает Football Italia. В четверг днем от сердечного приступа скончался его тесть Пьеро, а вечером умерла и теща Джованна. Родители жены Спаллетти Тамары прожили вместе более 50 лет. Несмотря на трагедию в семье, экс-наставник "Зенита" не стал отменять пресс-конференцию в преддверии матча чемпионата Италии против "Сампдории".
ravilius777
прожили 50 лет вместе и умерли в один день...
11:55
KhSL
Arkadiy1976 === Животное...
11:24
Arkadiy1976
повезло )
10:45