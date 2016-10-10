У Мартушелло есть 2 матча, чтобы остаться на посту главного тренера "Эмполи"

Руководство "Эмполи" отвело главному тренеру клуба Джованни Мартушелло 2 матча для того, чтобы сохранить свой пост, сообщает Football Italia. По информации издания, вопрос пребывания 45-летнего специалиста у руля клуба стоит весьма серьезно.

Мартушелло возглавил "Эмполи" после того, как команду поочередно покинули Маурицио Сарри и Марко Джампаоло, ставшие главными тренерами "Наполи" и "Сампдории" соответственно. Решающими для Мартушелло станут матчи двух ближайших туров чемпионата Италии против "Дженоа" и "Кьево". Увольнение наставника станет неизбежным, если "Эмполи" не наберет в этих встречах 6 очков.

После семи туров в чемпионате Италии команда занимает предпоследнее место, имея в активе 4 очка.