"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов платить Бакке 12 миллионов евро в год

Нападающий "Милана" Карлос Бакка может сменить клубную прописку, утверждает ANSA. В подписании контракта с игроком заинтересован "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Клуб из Китая хочет подписать форварда до конца февраля.

Команда из поднебесной переключила свое внимание на Бакку после того, как им не удалось договориться о приходе нападающего "Фиорентины" Николы Калинича.

"Тяньцзинь" готов платить 30-летнему колумбийцу 12 миллионов евро в год, что в четыре раза больше нынешней зарплаты форварда. Напомним, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.