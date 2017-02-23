16:41 | ФУТБОЛ — Италия

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов платить Бакке 12 миллионов евро в год

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Нападающий "Милана" Карлос Бакка может сменить клубную прописку, утверждает ANSA. В подписании контракта с игроком заинтересован "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Клуб из Китая хочет подписать форварда до конца февраля.

Команда из поднебесной переключила свое внимание на Бакку после того, как им не удалось договориться о приходе нападающего "Фиорентины" Николы Калинича.

"Тяньцзинь" готов платить 30-летнему колумбийцу 12 миллионов евро в год, что в четыре раза больше нынешней зарплаты форварда. Напомним, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.

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Материалы REN-TV

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