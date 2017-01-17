"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов отдать 38 миллионов евро за Калинича

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Sky Sport. В подписании контракта с игроком заинтересован "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Клуб из Китая готов заплатить за переход форварда 38 миллионов евро. Ранее сообщалось, что команда из Поднебесной готова платить футболисту 10 миллионов в год.

Ранее в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель, выступавший за "Зенит" с 2012 года. По информации "СЭ", Сине-бело-голубые вручили за переход хавбека 21 миллион евро.