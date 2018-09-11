Тухель - о первом номере "ПСЖ": "Решение не окончательное, но Ареола больше нуждается в игровой практике"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что определился с тем, кто будет основным вратарем парижан. По мнению немецкого специалиста, Альфонс Ареола нуждается в игровой практике больше, чем Джанлуиджи Буффон.

- Да, я выбрал. Решение не окончательное, но я сказал Альфонсу, что, по моему мнению, он находится в более выгодной позиции, чтоб стать первым номером команды, - приводит RMC Sports слова Тухеля. - Он пришел из академии. "ПСЖ" - это все для него. И он хочет показать себя команде. Эту ситуацию необходимо уважать и использовать в своих интересах. Джиджи не просто игрок запаса. Он имеет очень большое влияние на команду. Буффон на скамейке запасных, потому что Альфонс должен играть.

40-летний итальянец подписал контракт с парижанами 6 июля. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон. Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Он является многократным победителем чемпионата Италии в составе туринского клуба.