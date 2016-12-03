Три игрока "Интера" претендуют на приз "Золотая урна"

Три футболиста "Интера" номинированы на приз "Золотая урна", который вручают худшему игроку Италии по итогам года. Ими стали Стеван Йоветич, Фелипе Мелу и Жоффре Кондогбья. Еще один номинант - Додо - также принадлежит миланскому клубу, но выступает на правах аренды в "Сампдории", а Мартин Монтойя провел вторую половину прошлого сезона в аренде в "нерадзурри", после чего вернулся в "Барселону".

Претендентами на "награду" являются Марио Суарес, покинувший летом "Фиорентину", а также Эрнес ("Ювентус"), Луиз Адриану, Диегу Лопес (оба - "Милан") и Рэйвел Моррисон ("Лацио"). В прошлом году "Золотую урну" выиграл Хуан Мануэль Итурбе.