Тренер СПАЛа: "Мы должны набирать очки дома с "Наполи"

Главный тренер СПАЛа Леонардо Семпличи отметил, что в борьбе за выживание необходимо набирать очки дома даже в матче с "Наполи". Тем не менее, он считает футбол неаполитанцев одним из лучших в Европе.

– Мы должны показать себя с лучшей стороны, даже если играем с "Наполи", – приводит Football Italia слова Семпличи. – Надо проделать экстраординарную работу, чтобы доставить сопернику проблемы. Но чтобы бороться за выживание, мы должны добывать драгоценные домашние очки. "Наполи" показывает одну из лучших игр в Европе, мы знаем их силы, но знаем и свои возможности. Мы хотим произвести впечатление перед своими болельщиками. Надо учиться на ошибках, сделанных ранее. Трудно отбирать очки у больших клубов, если мы продолжим допускать оплошности. Нужно расти в некоторых аспектах и делать это как можно быстрее. Попытаемся больше владеть мячом и бить издалека.