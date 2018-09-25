Тренер "Дженоа": "Росси никогда не употреблял допинг"

Главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини заявил, что Джузеппе Росси никогда не употреблял допинг. Ранее сообщалось о том, что футболист пропалил допинг-тест.
- Я не уверен во многих вещах в жизни, - приводит Football Italia слова Баллардини. - Но у меня есть уверенность, что Росси не употреблял запрещенные вещества.
Проба была взяла после матча с "Беневенто" в мае. Вещество, найденное у форварда обычно содержится в глазных каплях. Но, как отмечается, Росси их не использовал.
Футболисту грозит годичная дисквалификация.
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