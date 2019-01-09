Трапаттони ностальгирует. Фотографии итальянца на наклейках 60-х

Знаменитый итальянский тренер Джованни Трапаттони опубликовал подборку коллекционных наклеек фирмы Panini из альбомов серии A 60-х годов.

"Сегодня была представлена коллекция Panini. Видя себя молодым на фотографиях первых изданий, я понимаю, как много времени прошло!" - написал Трапаттони в Твиттере.

Трапаттони почти всю карьеру игрока провел в "Милане" (последний сезон - в "Варезе"). После завершения выступлений он приступил к тренерской деятельности, которая продлилась 40 лет - с 1973 по 2013 год.