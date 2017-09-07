"Трабзонспор" предложил "Милану" 23 миллиона евро за Сосу

Руководство "Трабзонспора" заинтересовано в переходе полузащитника "Милана" Хосе Эрнесто Сосы, утверждает Calciomercato. Турецкий клуб предложил красно-черным 23 миллиона евро за трансфер игрока.

Бордово-голубые готовы подписать контракт с хавбеком, рассчитанный на три года. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год. Еще 5 миллионов 32-летнйи аргентинец может получить в качестве бонусов.

Предполагается, что агент Сосы уже отправился в Турцию для проведения переговоров. Полузащитник не хотел менять клуб, но он дал согласия на переход из-за условия контракта.