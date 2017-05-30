Тотти заявил, что собирается продолжить карьеру

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти на вечеринке с семьей и друзьями в честь завершения карьеры сообщил, что может продолжить играть в следующем году. Отмечается, что непонятно, шутил итальянец или говорил всерьез.

– В моем письме фанатам не хватает одного пункта, – приводит Football Italia слова Тотти. – Моя карьера не завершена. В следующем году я продолжу играть, хотя еще не знаю где.

40-летний Тотти выступал за римлян на протяжении всей своей карьеры с 1992 года, матч против"Дженоа" (3:2) в воскресенье стал для него последним в составе "волков".

Тотти: вечный вожак "волков" попрощался со стаей