Тотти выступил в цирке и сломал качели

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти вместе со своей женой выступил в цирке. Он поучаствовал в номере с качелями. Однако трюк не удалось исполнить, поскольку качели не выдержали веса итальянца и разломались пополам.

Напомним, что 41-летний Тотти завершил карьеру в мае 2017 года, сейчас он занимает должность директора "Ромы".