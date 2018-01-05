Тотти выступил в цирке и сломал качели

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти вместе со своей женой выступил в цирке. Он поучаствовал в номере с качелями. Однако трюк не удалось исполнить, поскольку качели не выдержали веса итальянца и разломались пополам.
Напомним, что 41-летний Тотти завершил карьеру в мае 2017 года, сейчас он занимает должность директора "Ромы".
#Totti e #Ilary fantastici anche al circo! 🤡👏🏻🤹🏻♂️#ASRoma #SerieA #@Totti @IlaryBlasiOF #ForzaRoma pic.twitter.com/MqSekDLDvO– Forzaroma.info (@forzaroma) 5 января 2018 г.
баламошка
Клоун.
22:31 5 января