22:28 5 января | Футбол — Италия

Тотти выступил в цирке и сломал качели

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Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти вместе со своей женой выступил в цирке. Он поучаствовал в номере с качелями. Однако трюк не удалось исполнить, поскольку качели не выдержали веса итальянца и разломались пополам.

Напомним, что 41-летний Тотти завершил карьеру в мае 2017 года, сейчас он занимает должность директора "Ромы".

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Материалы других СМИ
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баламошка

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