Тотти рассказал о драке со Спаллетти

Экс-нападающий "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о конфликте с бывшим главным тренером римлян Лучано Спаллетти в 2016 году.

- Когда в раздевалку зашел последний игрок, Спаллетти хлопнул дверью и начал кричать, - приводит отрывок из книги Тотти Football Italia. - Он сказал мне: "Достаточно. Ты притворяешься лидером. Тебе нужно уйти. Ты играешь в карты, несмотря на мой запрет. Ты меня достал".

Он прокричал это максимально громко. Затем нас разнимали четыре человека. С этого момента наши отношения закончены.

Тотти выступал за "Рому" с 1992 по 2017 год. В составе римского клуба он становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок этой страны.

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