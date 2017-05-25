Тотти получит предложение от клуба из чемпионата Италии?

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти получил предложение от одного из клубов чемпионата Италии. Как информирует Football Italia, речь идет об однолетнем контракте.

Ранее римский клуб сообщил, что 40-летний футболист по окончании этого сезона завершит профессиональную карьеру и займет руководящий пост. Сам итальянец призвал болельщиков проявить терпение и не стал раскрывать информацию о своем будущем.

В текущем сезоне чемпионата Италии 40-летний футболист вышел на поле в 16 матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.