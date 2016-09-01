Тотти планирует завершить карьеру после этого сезона

Капитан "Ромы" Франческо Тотти планирует завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. 39-летний форвард написал письмо, посвященное своему клубу. Отметим, что Тотти выступает за римский клуб на протяжении всей карьеры – с 1991 года.

– Когда я смотрю на все годы, проведенные здесь, и думаю, по чему буду скучать больше всего, то понимаю – это повседневные вещи, – приводит The Player's Tribune слова Тотти. – Долгие часы тренировок, многочисленные разговоры в раздевалке. Думаю, больше всего буду скучать по совместному кофе с партнерами по команде. Думаю, если я однажды вернусь в клуб в качестве директора, эти моменты вернутся.