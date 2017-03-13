09:54 | ФУТБОЛ — Италия

Тотти отказался выйти на поле в матче с "Палермо"

0
0
0
0

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти рассказал, что ветеран команды Франческо Тотти отказался выйти на замену в матче чемпионата Италии против "Палермо" (3:0). Наставник хотел выпустить игрока на поле на последние 10 минут, но итальянец почувствовал боли в спине.

- Тотти размялся, но почувствовал боль в спине, поэтому предпочел не выходить на поле, - цитирует Football Italia Спаллетти. - На этом все. Вообще, я стараюсь не отвечать на вопросы про подобные ситуации, потому что это похоже на испытание - все, что вы говорите, может быть использовано против вас!

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ