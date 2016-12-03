Тотти может выйти на матч с "Лацио" в стартовом составе

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти перед матчем 15-го тура серии А против "Лацио" сообщил, что форвард Франческо Тотти может появиться на поле с первых минут. В последний раз Император появлялся в стартовом составе команды в чемпионате Италии 21 сентября в матче против "Кротоне".

- Паредес, Салах и Флоренци вне игры, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Эль-Шаарави тренируется с командой, но я не знаю, сможет ли он выйти завтра. В основе могут появиться Итурбе и Тотти. Хотим показать хороший футбол. Симоне Индзаги проделал большую работу в "Лацио". Это будет дерби двух команд, которые идут в лидирующей группе. Но мои футболисты обладают качествами, которых достаточно для победы. Нам не нужно искать что-то дополнительно. Это самый сложный матч для нас, но мы можем победить.