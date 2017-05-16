Тотти может перейти в "Майами"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти может продолжить карьеру в США, сообщает La Gazzetta dello Sport. В услугах 40-летнего игрока заинтересован "Майами", который тренирует бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста. Команда выступает в Североамериканской футбольной лиге - втором по силе дивизионе региона.

Напомним, что контракт форварда с римлянами рассчитан до конца текущего сезона, после чего он станет свободным агентом. Ранее спортивный директор команды Рамон Мончи сообщил, что игрок займет пост директора клуба. Сам футболист еще не объявлял о завершении карьеры и, по слухам, был недоволен заявлением Мончи.

В нынешнем сезоне Тотти выходил на поле в 16 матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.