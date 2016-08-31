19:17 | ФУТБОЛ — Италия

Тотти мог перейти в "Милан" в 13-летнем возрасте

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Капитан "Ромы" Франческо Тотти сообщил, что мог перейти в "Милан", когда был еще ребенком. При этом, по словам итальянца, который проводит 25-й сезон в "Роме", на этот переход наложила вето его мать.

– Когда мне было 13 лет, к нам в дверь постучали, – приводит The Player's Tribune слова Тотти. – Люди из "Милана" просили меня перейти в их клуб. Была возможность связаться с крупным итальянским клубом. Чтобы я выбрал.

Что ж, конечно, я не сам принимал решение. Моя мама была боссом. Она и сейчас босс. И, скажем так, она была очень привязана к своим мальчикам. Она не хотела, чтобы я покидал дом, потому что боялась, что со мной может что-то случиться.

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