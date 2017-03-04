Тотти думает над завершением карьеры после окончания сезона

Капитан "Ромы" Франческо Тотти может завершить карьеру по окончании сезона. Как сообщает Corriere dello Sport, форвард начинает задумываться о том, чтобы завязать с футболом, поскольку не имеет возможности регулярно играть, несмотря на физическую готовность. Уходить же из "Ромы" ради получения практики Тотти также не хочет.

По данным источника, о таких намерениях Тотти рассказали люди из его окружения, которые видели подавленность игрока после поражения от "Лацио" (0:2) в первом полуфинале Кубка Италии.