"Торино" забил "Трапани" семь мячей

"Торино" разгромил "Трапани" в матче 3-го раунда Кубка Италии. Туринский коллектив забил 7 мячей, на что соперник ответил всего одним голом.

Следующим соперником "Торино" будет победитель матча "Карпи" - "Салернитана".

Кубок Италии

3-й раунд

"Торино" - "Трапани" - 7:1 (5:1)

Голы: Белотти, 13 (1:0). Фацио, 18 (1:1). Фацио, 27 - в свои ворота (2:1). Беренгер, 35 (3:1). Белотти, 39 (4:1). Оби, 43 (5:1). Яго Фальке, 68 (6:1). Де Сильвестри, 87 (7:1).

"Торино": Сиригу, Молинаро, Моретти, Нкулу, Дзаппакоста (Де Сильвестри, 69), Оби, Акуа (Лукич, 64), Ляич, Яго Фальке (Эдера, 75), Белотти, Беренгер.

Судья: Паскуа.