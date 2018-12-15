"Торино" - "Ювентус": видеотрансляция матча - в 22.30

В матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 15 декабря, встречаются "Торино" и "Ювентус". Игра нового уик-энда серии А начнется в 22.30 по московскому времени.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, имея в активе 43 очка. У "Торино" 22 очка и шестое место. Компания Winline предоставляет такие коэффициенты на матч: победа "Торино" - 6.17, ничья - 3.17, победа "Ювентуса" - 1.61.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Торино" - "Ювентус": чемпионат Италии по футболу, серия А, 16-й тур, 15 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 22.30 (мск)

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