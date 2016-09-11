"Торино" в первом матче Харта проиграл "Аталанте", "Лацио" и "Кьево" победителя не выявили

"Торино" в гостевом матче 3-го тура чемпионата Италии уступил "Аталанте" – 1:2. Отметим, что в этой встрече впервые за туринский клуб сыграл вратарь Джо Харт, арендованный у "Манчестер Сити". В ситуации с первым голом голкипер сборной Англии неудачно сыграл на выходе.

В параллельной встрече "Кьево" дома сыграл вничью с "Лацио" – 1:1.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Кьево" – "Лацио" – 1:1 (0:0)

Голы: Гамберини, 51 (1:0). де Фрай, 55 (1:1).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини (Цесар, 80), Дайнелли, Каччаторе, Бирса (де Гузман, 77), Хетемай, Радованович, Кастро, Пеллиссьер (Инглезе, 70), Меджорини.

"Лацио": Маркетти, Баста, Раду, де Фрай, Баштуш, Билья, Лулич (Милинкович-Савич, 66), Пароло (Джорджевич, 88), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кишна (Кейта, 52).

Предупреждения: Хетемай, 54. Пароло, 59. Милинкович-Савич, 68. Баста, 87. Цесар, 90+2. Фелипе Андерсон, 90+3. Раду, 90+5.

Судья: Орсато.

11 сентября. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

"Аталанта" - "Торино" - 2:1 (0:0)

Голы: Яго Фальке, 54 (0:1). Мазиелло, 56 (1:1). Кессиэ, 82 - с пенальти (2:1).

"Аталанта": Спортьелло, Конко, Мазиелло, Зуканович, Толой, Гомес, Д`Алессандро, Куртич (Грасси, 65), Фройлер (Раймонди, 62), Кессиэ, Пинилья (Палоски, 51).

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Молинаро, Бово, Кастан, Бенасси (Акуа, 78), Базелли (Оби, 60), Вальдифиори (Бойе, 60), Макси Лопес, Яго Фальке, Мартинес.

Предупреждения: Бово, 3. Пинилья, 35. Толой, 53. Акуа, 90.

Судья: Марьяни.

11 сентября. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.