"Торино" в гостях победил "Кротоне"

"Торино" в матче 13-го тура чемпионата Италии в гостях победил "Кротоне" со счетом 2:0.
Чемпионат Италии
Серия А
13-й тур
"Кротоне" - "Торино" - 0:2 (0:0)
Голы: Белотти, 80 (0:1). Белотти, 89 (0:2).
"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини, Феррари, Роден (Стоян, 81), Капецци, Барберис (Кризетиг, 90+2), Палладино, Тротта (Сими, 70), Фальчинелли.
"Торино": Харт, Моретти, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Бенасси (Бойе, 78), Базелли (Оби, 72), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Мартинес, 60), Белотти.
Предупреждения: Палладино, 47. Мартинес, 71.
Судья: Чели.
20 ноября. Кротоне. Стадион Ezio Scida.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/