"Торино" в гостях победил "Кротоне"

"Торино" в матче 13-го тура чемпионата Италии в гостях победил "Кротоне" со счетом 2:0.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Кротоне" - "Торино" - 0:2 (0:0)

Голы: Белотти, 80 (0:1). Белотти, 89 (0:2).

"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини, Феррари, Роден (Стоян, 81), Капецци, Барберис (Кризетиг, 90+2), Палладино, Тротта (Сими, 70), Фальчинелли.

"Торино": Харт, Моретти, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Бенасси (Бойе, 78), Базелли (Оби, 72), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Мартинес, 60), Белотти.

Предупреждения: Палладино, 47. Мартинес, 71.

Судья: Чели.

20 ноября. Кротоне. Стадион Ezio Scida.