"Торино" ушел от поражения в матче с "Кротоне" благодаря голу Де Сильвестри

"Торино" на выезде сыграл вничью с "Кротоне" (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии. Гости ушли от поражения благодаря точному удару защитника Лоренцо Де Сильвестри, который отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что для обеих команд эта ничья стала второй подряд.

В других матчах 8-го тура "Болонья" дома обыграла СПАЛ (2:1), "Дженоа" на выезде была сильнее "Кальяри" (3:2), а "Сампдория" на своем поле переиграла "Аталанту" (3:1). В еще одной встрече "Сассуоло" и "Кьево" не смогли выявить победителя (0:0).

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Кротоне" - "Торино" - 2:2 (1:0)

Голы: Роден, 25 (1:0). Яго Фальке, 54 (1:1). Мартелла, 64 (2:1). Де Сильвестри, 90+2 (2:2).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Айети, Чеккерини, Мартелла, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Фараони, 82), Тротта (Налини, 55), Сими (Будимир, 90+4).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Молинаро, Моретти, Нкулу, Ринкон (Бойе, 81), Базелли, Ляич, Яго Фальке, Ньянг, Умар.

Предупреждение: Айети, 52.

Судья: Валери.

15 октября. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

"Болонья" - СПАЛ - 2:1 (1:0)

Голы: Поли, 30 (1:0). Саламон, 49 - в свои ворота (2:0). Антенуччи, 88 (2:1).

"Болонья": Миранте, Мбай (Торосидис, 73), Гонсалес, Хеландер, Масина (Де Майо, 58), Поли (Таидер, 57), Верди, Донса, Пульгар, Паласио, Ди Франческо.

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Саламон, Викари (Маттьелло, 70), Вивиани, Скьяттарелла, Коста, Мора (Риццо, 56), Лаццари, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 56).

Предупреждения: Масина, 26. Пульгар, 55. Боррьелло, 70. Коста, 90.

Судья: Гвида.

15 октября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Кальяри" - "Дженоа" - 2:3 (0:2)

Голы: Галабинов, 8 (0:1). Таарабт, 35 (0:2). Паволетти, 48 (1:2). Ригони, 75 (1:3). Жоау Педру, 79 - с пенальти (2:3).

"Кальяри": Краньо (Рафаэл, 64), ван дер Вил (Фараго, 46), Пизакане, Романья, Чигарини, Падоин, Ионицэ (Сау, 76), Жоау Педру, Барелла, Фариас, Паволетти.

"Дженоа": Перин, Рози, Россеттини, Зуканович, Иццо, Ригони (Омеонга, 85), Мигел Велозу, Таарабт (Риччи, 75), Бертолаччи (Брлек, 90), Лаксальт, Галабинов.

Предупреждения: Барелла, 20. Паволетти, 33.

Судья: Масса.

15 октября. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.

"Сампдория" - "Аталанта" - 3:1 (0:1)

Голы: Кристанте, 21 (0:1). Сапата, 56 (1:1). Капрари, 59 (2:1). Линетти, 68 (3:1).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Стринич, Реджини, Берешински, Рамирес (Линетти, 46), Прат, Верре (Капрари, 46), Торрейра, Квальярелла, Сапата (Ковнацки, 87).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Кальдара, Иличич (Видо, 72), Кристанте, де Рон (Гомес, 61), Спинаццола, Фройлер, Петанья (Корнелиус, 67).

Предупреждения: Фройлер, 42. Сильвестре, 44. Капрари, 60. Хатебур, 75. Реджини, 85. Кристанте, 90+1.

Судья: Мариани.

15 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Сассуоло" - "Кьево" - 0:0

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола (Лирола, 72), Пелузо, Ачерби, Миссироли, Данкан, Маньянелли (Сенси, 54), Матри (Фальчинелли, 54), Берарди, Политано.

"Кьево": Соррентино, Гамберини, Дайнелли, Томович, Каччаторе, Бирса (Пеллиссьер, 76), Радованович, Кастро, Ригони (Гарритано, 53), Инглезе (Стемпиньски, 69), Пуччарелли.

Предупреждения: Данкан, 62. Гаццола, 66.

Судья: Манганьелло.

15 октября. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.