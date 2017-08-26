"Торино" улучшит предложение по Ньянгу

Нападающий "Милана" М’Бай Ньянг стал ближе к переходу в "Торино". Как сообщает La Stampa, туринцы намерены повысить сумму предложения по французу, за которого миланцы хотят выручить 18 миллионов евро.

По данным источника, "Торино" предложит арендовать игрока за 3-4 миллиона с правом выкупа за 11-12 миллионов. Ранее Ньянг отказался переходить в "Спартак", предложение которого устроило "Милан". Форвард вынуждает клуб продать его в "Торино" и не посещает тренировки, имея справку, освобождающую его от них.