"Торино" сыграл вничью с "Сампдорией"

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле разделил очки с "Сампдорией" – 1:1. На гол Патрика Шика хозяева ответили мячом Хуана Итурбе. "Быки" занимают девятое место в таблице серии А. "Сампа" идет на 10-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Торино" – "Сампдория" – 1:1 (0:1)

Голы: Шик, 12 (0:1). Итурбе, 78 (1:1).

"Торино": Харт, Россеттини, Карлау, Авелар, Дзаппакоста, Акуа (Макси Лопес, 78), Базелли (Вальдифиори, 87), Ляич, Яго Фальке (Итурбе, 73), Белотти, Бойе.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Прат, Фернандеш (Альварес, 61), Линетти, Торрейра, Квальярелла (Джуричич, 84), Шик (Будимир, 47).

Предупреждения: Авелар, 36. Прат, 77. Реджини, 80.

Судья: Масса.

29 апреля. Турин. Стадион "Олимпико".