"Торино" сыграл вничью с "Аталантой"

"Торино" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Туринский клуб набрал 31 очков после 22 игр и занимает девятое место в турнирной таблице серии А. В активе "Аталанты" – 39 баллов и шестое место.

22-й тур

"Торино" – "Аталанта" – 1:1 (1:0)

Голы: Яго Фальке, 16 (1:0). Петанья, 66 (1:1).

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Моретти, Россеттини, Баррека, Оби (Базелли, 30), Бенасси, Вальдифьори (Итурбе, 73), Ляич, Яго Фальке, Белотти.

"Аталанта": Бериша, Зуканович, Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Д`Алессандро, 85), Куртич, Спинаццола, Грасси (Кессиэ, 46), Фройлер, Петанья (Пешич, 87).

Предупреждения: Фройлер, 2. Кальдара, 62. Моретти, 68.

Судья: Дамато (Италия).

29 января. Турин. Стадион Olimpico Di Torino.