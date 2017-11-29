"Торино" сыграет с "Карпи" в специальной форме в честь "Шапекоэнсе"

"Торино" на официальном сайте объявил, что сыграет с "Аталантой" в матче 15-го тура чемпионата Италии в специальной форме. Игроки туринского клуба выйдут на поле в зеленой форме, как у "Шапекоэнсе". Также средства, вырученные от продажи футболок, выпущенные тиражом 1500 штук, пойдут на благотворительность.

Напомним, год назад, 28 ноября 2016 года, самолет с игроками бразильского клуба на борту, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста бразильской команды - защитники Рушел и Нету, а также вратарь Жаксон Фолман.

Воспоминание дня. Год без "Шапекоэнсе"