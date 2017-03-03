"Торино" собирается выкупить Харта у "Манчестер Сити"

"Торино" собирается приобрести голкипера Джо Харта в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport. 29-летний вратарь в текущем сезоне выступает за итальянский клуб на правах аренды и провел 24 матча в серии А, в которых пропустил 38 мячей и пять раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити", которому принадлежит игрок, намерен продать его примерно за 25 миллионов евро. Новой команде Харта придется платить вратарю около 120 тысяч евро в неделю. Английская пресса утверждала, что голкипер с большой долей вероятности перейдет в один из шести топ-клубов чемпионата Англии.