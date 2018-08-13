00:20 | Футбол — Италия

"Торино", "Сампдория" и "Болонья" вышли в четвертый раунд Кубка Италии


Состоялись матчи третьего раунда Кубка Италии.

Кубок Италии

3-й раунд

"Катания" - "Верона" - 2:0 (2:0)

Голы: Сильвестри, 33 (1:0). Маротта, 41 (2:0).

Судья: Паскуа.

12 августа. Катания. Стадион "Angelo Massimino".

"Ливорно" - "Кротоне" - 0:1 (0:0)

Гол: Роден, 61.

Судья: Рокки.

12 августа. Ливорно. Стадион "Armando Picchi".

"Кальяри" - "Палермо" - 2:1 (1:0)

Голы: Паволетти, 31 (1:0). Несторовски, 52 - с пенальти (1:1). Паволетти, 73 (2:1).

Судья: Валери

12 августа. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

"Сампдория" - "Витербезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Янкто, 75.

12 августа. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Сассуоло" - "Тернана" - 5:1 (4:0)

Голы: Боатенг, 9 (1:0). Берарди, 23 - с пенальти (2:0). Берарди, 41 (3:0). Данкан, 41 (4:0). Дефенди, 72 (4:1). Маньянелли, 81 (5:1).

Судья: Кальварезе

12 августа. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

"Эмполи" - "Читтаделла" - 0:3 (0:1)

Голы: Скаппини, 16 (0:1). Скаппини, 54 (0:2). Финотто, 65 (0:3).

Удаление: Проя (Читтаделла), 67.

Судья: Сакки.

12 августа. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

"Фрозиноне" - "Зюдтироль" - 0:2 (0:1)

Голы: Костантино, 40 (0:1). Туркетта, 89 (0:2).

12 августа. Беневенто. Стадион "Stadio Ciro Vigorito".

"Парма" - "Пиза" - 0:1 (0:1)

Гол: Цаммарини, 28.

Судья: Серра.

12 августа. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

"Виртус Энтелла" - "Салернитана" - 2:0 (2:0)

Голы: Куррарино, 3 (1:0). Мота, 6 (2:0).

Судья: Пайретто.

12 августа. Кьявари. Стадион "Stadio Comunale".

"Торино" - "Козенца" - 4:0 (2:0)

Голы: Базелли, 9 (1:0). Белотти, 28 (2:0). Белотти, 66 (3:0). Ринкон, 67 (4:0).

Судья: Абиссо.

12 августа. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

"Болонья" - "Падова" - 2:0 (0:0)

Голы: Джемаили, 70 - с пенальти (1:0). Дейкс, 77 (2:0).

Судья: Фаббри

12 августа. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

"Брешиа" - "Новара" - 2:2 (1:0, 1:2, 0:0), пен - 4:5

Голы: Доннарумма, 10 (1:0). Торгеросса, 49 (2:0). Скьяви, 71 - с пенальти (2:1). Шауудоне, 81 (2:2).

Судья: Пиччинини.

12 августа. Брешиа. Стадион Stadio Mario "Rigamonti"

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/2018-2019/3/

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