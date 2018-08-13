"Торино", "Сампдория" и "Болонья" вышли в четвертый раунд Кубка Италии

Состоялись матчи третьего раунда Кубка Италии.
Кубок Италии
3-й раунд
"Катания" - "Верона" - 2:0 (2:0)
Голы: Сильвестри, 33 (1:0). Маротта, 41 (2:0).
Судья: Паскуа.
12 августа. Катания. Стадион "Angelo Massimino".
"Ливорно" - "Кротоне" - 0:1 (0:0)
Гол: Роден, 61.
Судья: Рокки.
12 августа. Ливорно. Стадион "Armando Picchi".
"Кальяри" - "Палермо" - 2:1 (1:0)
Голы: Паволетти, 31 (1:0). Несторовски, 52 - с пенальти (1:1). Паволетти, 73 (2:1).
Судья: Валери
12 августа. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
"Сампдория" - "Витербезе" - 1:0 (0:0)
Гол: Янкто, 75.
12 августа. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
"Сассуоло" - "Тернана" - 5:1 (4:0)
Голы: Боатенг, 9 (1:0). Берарди, 23 - с пенальти (2:0). Берарди, 41 (3:0). Данкан, 41 (4:0). Дефенди, 72 (4:1). Маньянелли, 81 (5:1).
Судья: Кальварезе
12 августа. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".
"Эмполи" - "Читтаделла" - 0:3 (0:1)
Голы: Скаппини, 16 (0:1). Скаппини, 54 (0:2). Финотто, 65 (0:3).
Удаление: Проя (Читтаделла), 67.
Судья: Сакки.
12 августа. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".
"Фрозиноне" - "Зюдтироль" - 0:2 (0:1)
Голы: Костантино, 40 (0:1). Туркетта, 89 (0:2).
12 августа. Беневенто. Стадион "Stadio Ciro Vigorito".
Гол: Цаммарини, 28.
Судья: Серра.
12 августа. Парма. Стадион "Ennio Tardini".
"Виртус Энтелла" - "Салернитана" - 2:0 (2:0)
Голы: Куррарино, 3 (1:0). Мота, 6 (2:0).
Судья: Пайретто.
12 августа. Кьявари. Стадион "Stadio Comunale".
"Торино" - "Козенца" - 4:0 (2:0)
Голы: Базелли, 9 (1:0). Белотти, 28 (2:0). Белотти, 66 (3:0). Ринкон, 67 (4:0).
Судья: Абиссо.
12 августа. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".
"Болонья" - "Падова" - 2:0 (0:0)
Голы: Джемаили, 70 - с пенальти (1:0). Дейкс, 77 (2:0).
Судья: Фаббри
12 августа. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
"Брешиа" - "Новара" - 2:2 (1:0, 1:2, 0:0), пен - 4:5
Голы: Доннарумма, 10 (1:0). Торгеросса, 49 (2:0). Скьяви, 71 - с пенальти (2:1). Шауудоне, 81 (2:2).
Судья: Пиччинини.
12 августа. Брешиа. Стадион Stadio Mario "Rigamonti"
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/2018-2019/3/
- Сампдория
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- Торино
- Эмполи
- Ливорно
- Сассуоло
- Фрозиноне
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