"Торино" разгромил "Сассуоло"

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Торино" со счетом 3:0 обыграл "Сассуоло".
Чемпионат Италии
2-й тур
"Торино" – "Сассуоло" – 3:0 (1:0)
Голы: Белотти, 44 (1:0). Ляич, 84 (2:0). Оби, 88 (3:0).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Баррека, Ринкон (Акуа, 81), Оби, Ляич, Яго Фальке (Дзаппакоста, 85), Белотти, Беренгер (Эдера, 72).
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола (Аджапонг, 66), Ачерби, Лирола, Миссироли (Рагуза, 63), Данкан, Маньянелли (Сенси, 75), Берарди, Политано, Фальчинелли.
Предупреждения: Рагуза, 80. Оби, 90+1.
Судья: Маццолени (Италия).