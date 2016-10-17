"Торино" разгромил "Палермо" и вышел на четвертое место в серии A

"Торино" одержал крупную победу в выездном матче 8-го тура серии A против "Палермо" - 4:1. Благодаря осечкам конкурентов туринцам удалось подняться сразу на шесть строчек в турнирной таблице и выйти на четвертое место. От идущих на второй и третьей позиции "Ромы" и "Милана" их теперь отделяет два очка.

Чемпионат Италии

Серия A

8-й тур

"Палермо" - "Торино" - 1:4 (1:3)

Голы: Чочев, 5 (1:0). Ляич, 25 (1:1). Ляич, 40 (1:2). Бенасси, 45+1 (1:3). Базелли, 50 (1:4).