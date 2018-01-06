"Торино" разгромил "Болонью" в дебютном матче Маццарри

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Торино" дома нанес разгромное поражение "Болонье" со счетом 3:0. В составе туринцев отличились защитник Лоренцо Де Сильвестри, а также нападающие М`бай Ньянг и Яго Фальке.

Эта встреча стала первой для нового главного тренера "быков" Вальтера Маццарри.

"Торино" занимает 9-е место турнирной таблицы серии А, "Болонья" - 12-е.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Торино" - "Болонья" - 3:0 (1:0)

Голы: Де Сильвестри, 38 (1:0). Ньянг, 53 (2:0). Яго Фальке, 85 (3:0).

Нереализованный пенальти: Пульгар (Болонья), 50 (вратарь)

"Торино": Сиригу, Бурдиссо (Моретти, 46), Де Сильвестри, Молинаро, Нкулу, Ринкон, Оби (Акуа, 34), Базелли, Яго Фальке, Ньянг (Бойе, 82), Беренгер.

"Болонья": Миранте, Мбай, Крафт, Гонсалес, Хеландер (Фаллетти, 83), Поли, Верди (Оквонково, 66), Пульгар, Паласио, Дестро, Ди Франческо (Донса, 56).

Предупреждения: Бурдиссо, 20. Гонсалес, 43. Оквонково, 90+1.

Судья: Дамато.

06 января. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.

Турнирная таблица чемпионата Италии