"Торино" рассчитывает выручить за Белотти 100 миллионов евро

Президент "Торино" Урбано Кайро подчеркнул, что клуб не рассчитывает на продажу нападающего Андреа Белотти ближайшим летом. По его словам, в контракте форварда прописана сумма отступных, которая равна 100 миллионам евро.

- В контракте Белотти прописана сумма отступных, которая равна 100 миллионам евро, - приводит Football Italia слова Кайро. - Мне бы хотелось, чтобы он остался, если клуб получит вышеуказанную сумму, а футболист не захочет уйти. Он должен провести в составе "Торино" еще один сезон.

Белотти играет в составе туринцев с 2015 года. В текущем сезоне форвард провел за "Торино" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 4 голевые передачи.