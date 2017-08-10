"Торино" приобретет хавбека "Ювентуса" за 7 миллионов евро

Полузащитник "Ювентуса" Томас Ринкон станет игроком "Торино". Согласно Sky Sport Italia, клубы договорились о трансфере футболиста за 7 миллионов евро. Еще два миллиона будут прописаны в соглашении сторон в качестве бонусов. Завтра 29-летний хавбек пройдет медобследование для новой команды.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак".

В минувшем сезоне полузащитник провел 44 матча во всех турнирах и сделал три голевые передачи, не забив ни одного мяча.

Ринкон: потерял маму в детстве, продавал футболки. Кого хочет "Спартак"