"Торино" одержал волевую победу над "Кальяри"

"Торино" обыграл "Кальяри" со счетом 2:1 в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. Победители поднялись на девятое место в турнирной таблице, одержав четвертую победу в сезоне.

В составе победителей по голу забили Яго Фальке и Джоэль Оби. У гостей отличился Николо Барелла.

Чемпионат Италии

11-й тур

"Торино" – "Кальяри" – 2:1 (1:1)

Голы: Барелла, 30 (0:1). Яго Фальке, 40 (1:1). Оби, 66 (2:1).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Акуа (Оби, 56), Базелли, Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Беренгер, 87), Белотти.

"Кальяри": Рафаэл, Андреолли, Капуано, Романья (Джаннетти, 87), Чигарини, Падоин (Мьянге, 77), Жоау Педру, Барелла (Сау, 70), Фараго, Фариас, Паволетти.

Предупреждения: Акуа, 26. Ансальди, 41. Жоау Педру, 61. Капуано, 70. Яго Фальке, 78. Сиригу, 90+2. Мьянге, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

29 октября. Турин. Стадион"Olimpico Grande Torino.