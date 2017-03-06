10:09 | ФУТБОЛ — Италия

"Торино" оценивает Белотти в 150 миллионов евро

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Президент "Торино" Урбано Каиро отметил, что форвард его команды Андреа Белотти стоит не менее 150 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют английские и китайские клубы.

– Если меня спросят, сколько сейчас стоит Белотти, я скажу, что 150 миллионов евро, – цитирует Sky Italia Каиро. – Это фантастический игрок. Сейчас сумма отступных за него 100 миллионов евро. Посмотрим, готов ли столько кто-то заплатить. Я надеюсь, что нет, поскольку хочу его оставить в нашей команде.

Белотти в 24 матчах за "Торино" в этом сезоне забил 22 мяча.

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